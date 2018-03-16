В Бельгии пивной бар поставил охранную систему на каждый бокал

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Бельгийский бар The Beer Wall поставил на каждый свой пивной бокал охранную систему, которая предупреждает, если бокал выносят из здания.

По словам владельца заведения Филиппа Маесом, на такие меры пришлось пойти из-за того, что ежегодно посетители воруют у паба четыре тысячи бокалов.

Он отметил, что чаще всего посуду воруют туристы. У бельгийцев есть отдельный бокал почти под каждый сорт пива.

Также он рассказал о том, что чаще всего люди воровали пивные стаканы в форме песочных часов. Система безопасности обошлась бару в 4 тысячи евро.

Напомним, немецкие изобретатели научили робота приносить пиво из холодильника.