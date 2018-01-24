Нам так не жить. Порошенко в Швейцарии поселился в отеле с "золотыми" обоями - СМИ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Журналистам стало известно, в каком отеле и условиях поселился президент Петр Порошенко в Швейцарии на время проведения форума в Давосе, пишет "Страна".
Порошенко выбрал для поселения термальный курорт Бад-Рагац (Bad Ragaz). От Давоса, где проходит форум, около 50 км.
Комплекс Grand Hotels Bad Ragaz состоит из трех отелей класса люкс, расположенных в центральной части города.
Для Порошенко забронирован президентский сьют (Presidential Suite) в Grand Hotel Quellenhof & SPA Suites.
Президентский сьют открыли 4 года назад. Его площадь 300 кв. м с потолками из кристаллов Swarovski и обоями с золотым напылением. Отдельные детали спальных комнат декорированы кожей ската, комнаты украшены шелковыми коврами ручной работы и стульями с обивкой из рыбьей чешуи. Расположен в здании Spa Suites на пятом этаже.
По желанию Presidential Suite можно соединить с четырьмя номерами, получив номер "президентский этаж" (Presidential Floor) общей площадью 600 кв. м с шестью спальными комнатами и отдельными ванными комнатами и балконами.
Забронировать президентский сьют можно только по запросу. Стоит он от €4500 до €6600 за ночь, а номер Presidential Floor – от €9900 до €13 200.
В распоряжении гостя – сигарная комната, две спальни, гостиная, зона для курения, полностью оборудованная кухня и винный шкаф (винотека). С четырех балконов номера открывается захватывающий вид на долину и виноградники.