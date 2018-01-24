Нам так не жить. Порошенко в Швейцарии поселился в отеле с "золотыми" обоями - СМИ

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Журналистам стало известно, в каком отеле и условиях поселился президент Петр Порошенко в Швейцарии на время проведения форума в Давосе, пишет "Страна".

Порошенко выбрал для поселения термальный курорт Бад-Рагац (Bad Ragaz). От Давоса, где проходит форум, около 50 км.

Комплекс Grand Hotels Bad Ragaz состоит из трех отелей класса люкс, расположенных в центральной части города.

Для Порошенко забронирован президентский сьют (Presidential Suite) в Grand Hotel Quellenhof & SPA Suites.

Президентский сьют открыли 4 года назад. Его площадь 300 кв. м с потолками из кристаллов Swarovski и обоями с золотым напылением. От­дель­ные де­тали спаль­ных ком­нат де­кори­рова­ны ко­жей ска­та, ком­на­ты ук­ра­шены шел­ко­выми ков­ра­ми руч­ной ра­боты и стульями с обив­кой из рыбьей че­шуи. Расположен в здании Spa Suites на пятом этаже.

По желанию Presidential Suite можно соединить с четырьмя номерами, получив номер "президентский этаж" (Presidential Floor) общей площадью 600 кв. м с шестью спальными комнатами и отдельными ванными комнатами и балконами.

Забронировать президентский сьют можно только по запросу. Стоит он от €4500 до €6600 за ночь, а но­мер Pre­siden­ti­al Flo­or – от €9900 до €13 200.

В распоряжении гостя – сигарная комната, две спальни, гостиная, зона для курения, полностью оборудованная кухня и винный шкаф (винотека). С четырех балконов номера открывается захватывающий вид на долину и виноградники.