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    В мире

    Смертельно опасный флешмоб пытаются остановить Youtube и создатель порошков

    (обновлено: )43901
    В 2016 году было зафиксировано более 39 случаев намеренного поедания стирального порошка Tide подростками, 53 случая в 2017-м и 39 случаев за первые две недели 2018-го.
    Скриншот с видео
    Видеоканал Tide на Youtube

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Администрация YouTube удалит все ролики с флешмобом Tide Pod Challenge, в рамках которого пользователи массово поедают капсулы стирального порошка и выкладывают видео в сеть. Об этом в четверг, 18 января, сообщает BuzzFeed.

    По словам представителей видеохостинга, принципы сообщества YouTube не позволяют публикацию роликов, поощряющих действия, которые могут нанести вред здоровью.

    "Мы работаем над тем, чтобы оперативно избавиться от видео, нарушающих нашу политику", — заявили они.

    К YouTube также присоединилась компания Procter and Gamble, владеющая брендом Tide. Ее представители заявили, что уже начали сотрудничество с социальными сетями, чтобы удалить потенциально вредный контент.

    Смотрите также: Недетские забавы. В сети набирает популярность смертельно опасный флешмоб

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