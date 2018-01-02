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    Бойня в бразильской тюрьме: девять человек погибли, более 200 сбежали

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    Бунт начался из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками. Заключенные устроили пожар, подпалив тюремные матрасы. Также сообщается, что один из погибших был обезглавлен.
    Полиция Бразилии. Архивное фото
    RIA News Александр Уткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Девять человек погибли, 14 ранены в результате бунта в колонии в бразильском штате Гояс, сообщает сайт медиахолдинга Глобу со ссылкой на Исполнительный надзор над пенитенциарными учреждениями штата (Seap).

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    По данным Seap, бунт начался из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками. Заключенные устроили пожар, подпалив тюремные матрасы, тела погибших сильно обгорели. Сейчас проходит процедура идентификации. Как сообщает местный портал Майс Гояс, один из погибших был обезглавлен. Во время проверки в колонии были найдены два пистолета, один револьвер 38 калибра и различные самодельные ножи.

    Во время бунта сбежали 106 человек, 29 уже пойманы, поиск еще 77 продолжается. Еще 127 заключенных сбежали во время беспорядков, но вернулись добровольно после того, как ситуация успокоилась. Все раненые были госпитализированы, получили необходимую помощь и уже возвращены в колонию.

    Масштабные тюремные бунты периодически происходят в Бразилии. Предыдущий такой бунт произошел в начале прошлого года. 

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