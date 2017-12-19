"Нет перспектив". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины, но не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Об этом сообщает Business Insider.

Эмиль заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он считает вложения в биткоин самыми экстремальными инвестициями, которые только можно сделать.

"Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", — говорит предприниматель.

По словам Ольденбурга, основные слабые стороны биткоина — высокие комиссии и низкая скорость переводов. Также пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций.

По некоторым данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три месяца. При этом на подтверждение одной операции в среднем требуется 4,5 часа.

Компания Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков.

Ранее СБУ подтвердила, что с помощью биткоина можно отмывать деньги.