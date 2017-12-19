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    "Нет перспектив". Сооснователь Bitcoin.com продал все свои биткоины

    (обновлено: )164223
    Как отмечается, основные слабые стороны биткоина - высокие комиссии и низкая скорость переводов. Также пропускная способность сети ограничена "размером блока" - памяти, которая хранит записи транзакций.
    Криптовалюта биткойн
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины, но не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash. Об этом сообщает Business Insider.

    Дмитрий Голубов
    Думская.net
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    Эмиль заявил, что у биткоина нет перспектив в качестве торговой валюты. Он считает вложения в биткоин самыми экстремальными инвестициями, которые только можно сделать.

    "Люди начнут выходить из биткоина, как только поймут, как работает эта криптовалюта", — говорит предприниматель.

    По словам Ольденбурга, основные слабые стороны биткоина — высокие комиссии и низкая скорость переводов. Также пропускная способность сети ограничена "размером блока" — памяти, которая хранит записи транзакций.

    По некоторым данным, комиссионные сборы за транзакции в биткоинах удваиваются каждые три месяца. При этом на подтверждение одной операции в среднем требуется 4,5 часа.

    Компания Bitcoin.com управляет одним из крупнейших отраслевых сайтов и предоставляет инструменты для инвестиций в биткоин. На ресурсах компании зарегистрировано более 500 тысяч криптовалютных кошельков.

    Ранее СБУ подтвердила, что с помощью биткоина можно отмывать деньги.

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