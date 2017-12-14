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    В мире

    Японцы установят бигборды на Луне

    (обновлено: )51
    После первой, "рекламной" миссии Ispace отправит на Луну устройства, которые будут искать там воду. По оценкам компании, в недрах Луны есть миллиарды тонн воды, хотя серьезных доказательств этому не так много.
    Луна
    Image Credit: NASA/JPL/USGS

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Японские инвесторы дали $90 миллионов токийскому стартапу Ispace, собирающемуся запустить маркетинговую площадку на Луне, пишет Bloomberg.

    Луна
    Image Credit: NASA/JPL/USGS
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    Как стало известно, запуск космической площадки прогнозируют в 2019 году. Компания планирует также заняться рекламными съемками в космосе.

    В связи с этим стартап привлек крупнейшие инвестиции от Japan Airlines и телевизионной сети Tokyo Broadcasting System Holdings.

    Ispace также поддержали и государственные структуры: корпорация Innovation Network, которая финансируется правительством, стала главным инвестором, вложив $3 миллиарда 500 миллионов. 

    После первой, "рекламной" миссии Ispace отправит на Луну устройства, которые будут искать там воду. По оценкам компании, в недрах Луны есть миллиарды тонн воды, хотя серьезных доказательств этому не так много.

    В случае успеха вода позволит создать первую автономную человеческую колонию на Луне.

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