Японцы установят бигборды на Луне

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Японские инвесторы дали $90 миллионов токийскому стартапу Ispace, собирающемуся запустить маркетинговую площадку на Луне, пишет Bloomberg.

Как стало известно, запуск космической площадки прогнозируют в 2019 году. Компания планирует также заняться рекламными съемками в космосе.

В связи с этим стартап привлек крупнейшие инвестиции от Japan Airlines и телевизионной сети Tokyo Broadcasting System Holdings.

Ispace также поддержали и государственные структуры: корпорация Innovation Network, которая финансируется правительством, стала главным инвестором, вложив $3 миллиарда 500 миллионов.

После первой, "рекламной" миссии Ispace отправит на Луну устройства, которые будут искать там воду. По оценкам компании, в недрах Луны есть миллиарды тонн воды, хотя серьезных доказательств этому не так много.

В случае успеха вода позволит создать первую автономную человеческую колонию на Луне.