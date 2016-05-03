В Норвегии назвали причину крушения вертолета, унесшем жизни 13 человек

СТОКГОЛЬМ, 3 мая – РИА Новости Украина, Людмила Божко. Крушение вертолета в Норвегии, произошедшее в пятницу 29 апреля и приведшее к гибели 13 человек, вызвано техническими проблемами и не связано с человеческим фактором, сообщает норвежская газета Dagbladet со ссылкой на предварительные результаты анализа комиссии по расследованию крушения.

"Мы уверены, насколько это возможно, что это техническая ошибка, и только она", — сказал глава авиационного отдела комиссии по расследованию аварийных ситуаций Коре Хальворсен на встрече с журналистами и слова которого цитирует издание.

Предварительные выводы сделаны на основе осмотра обломков воздушного судна, а также после изучения информации "черных ящиков". Эксперты, по сообщениям норвежской телерадиокомпании NRK, намерены продолжить работу для установления конкретных причин крушения вертолета.

Dagbladet сообщает, что эксперты, обследовавшие обломки вертолета, подтвердили ранее имевшиеся в СМИ сообщения о том, что перед тем, как вертолет упал, с его корпуса сорвался ротор – винтовая часть воздушного судна. "Это – техническая авария, а не авария, вызванная человеческой ошибкой на борту", — повторил Хальворсен.

В пятницу, 29 апреля, в середине дня у норвежского юго-западного побережья близ города Берген разбился вертолет, на борту которого находились 13 человек. 11 человек из них были граждане Норвегии, один — британского гражданства и еще один – гражданин Италии.

На борту вертолета находились нефтяники, летевшие с комплекса Gullfaks в Северном море в Берген.