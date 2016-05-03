Боевики запустили 60 ракет по Алеппо, 9 человек погибли - источник

AMEER ALHALBI / AFP

ХОМС (Сирия), 3 мая — РИА Новости Украина, Михаил Алаеддин. Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" и союзные им бандформирования за час запустили 60 ракет по центральным кварталам и спальным районам Алеппо, девять человек погибли, 45 мирных граждан ранены, сообщил РИА Новости источник в ополчении Алеппо.

"Боевики "ан-Нусры" и их союзники за минувший час запустили 60 ракет по Алеппо. Больше всего пострадали улицы Тишрин, Масакен, Аль-Сабиль и Аль-Ниль. По нашим данным, погибли девять мирных граждан, 45 ранены", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, террористы начали обстрел христианских кварталов. Огонь ведется из районов Бани Зейд, Кафр Хамра и Бустан-аль-Баша.

В понедельник террористы пытались перейти в наступление и атаковали позиции армии и ополчения на западе и северо-западе Алеппо. Правительственные войска отбили атаку боевиков при поддержке ВВС Сирии. Массированные минометные и ракетные обстрелы города Алеппо продолжаются более недели. Погибли более 100 мирных граждан.

Бомбардировки Алеппо продолжаются уже 10-ый день. За это время убиты более 250 человек.