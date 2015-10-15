Баррель нефти ОПЕК подешевел до $45,21

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) в среду, 14 октября, снизилась на 0,79 доллара, или на 1,71% — до 45,21 доллара за баррель с 46 доллара в предыдущий торговый день, следует из сообщения организации.

Средняя цена барреля в октябре составляет 46,36 доллара, в 2015 году — 52,47 доллара.

В 2014 году средняя цена нефтяной "корзины" составляла 96,29 доллара против 105,87 доллара за баррель в 2013 году. Стоимость "корзины" опустилась ниже 100 долларов в сентябре 2014 года и составила тогда 95,98 доллара за баррель.

В 2012 году средняя цена "корзины" составляла 109,45 доллара за баррель, в 2011 году — 107,46 доллара, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены "корзины" был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за баррель.

Цена "корзины" ОПЕК определяется как среднее цен следующих сортов нефти, добываемой странами картеля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эквадор), Iran Heavy (Иран), Basra Light (Ирак), Kuwait Export (Кувейт), Es Sider (Ливия), Bonny Light (Нигерия), Qatar Marine (Катар), Arab Light (Саудовская Аравия), Murban (ОАЭ) и Merey (Венесуэла).

Ранее WTI подешевела более чем на 3% на фоне сообщений ОПЕК по добыче.