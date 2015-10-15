Мужчина избил молотком 10 офисных работников в Канаде

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Десять человек пострадали в результате нападения неизвестного мужчины на здание ведомства коренных народов в городе Бридж-Ривер в провинции Британская Колумбия в Канаде, сообщает телеканал CTV.

По данным телеканала, мужчина напал с молотком на сотрудников офиса около 08.30 по местному времени (18.30 по Киеву). В результате его действий пострадали 10 человек, двое из которых находятся в критическом состоянии. Когда на место происшествия прибыла полиция, нападавший был уже обезврежен сотрудниками офиса. Впоследствии он скончался, причины его смерти выясняются.

Глава офиса Сьюзан Джеймс (Susan James) отметила в своем заявлении, что ее первоочередной задачей является обеспечить необходимую помощь семьям пострадавших.

"Сейчас наше внимание будет сосредоточено на необходимой работе по восстановлению от результатов трагедии. Эта трагедия шокировала все наше общество", — говорится в ее заявлении.

Во вторник в результате двух аналогичных нападений с молотком в провинции Квебек один человек погиб и три человека получили серьезные травмы. Девятнадцатилетний юноша погиб и два человека пострадали в результате нападения неизвестного в городе Лаваль. По этому делу полиция арестовала 34-летнего мужчину, которому, как ожидается, предъявят обвинение в убийстве и покушении на убийство, а также разбое. Четырнадцатилетняя девушка пострадала при нападении в городе Труа-Ривьер. В среду полиция города арестовала 54-летнего мужчину по подозрению в совершении данного преступления.

Ранее в США ученик пятого класса одной из американских школ застрелил свою восьмилетнюю соседку из отцовского ружья после того, как двое детей поссорились из-за щенка.