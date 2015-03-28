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    Филиппинскую армию приводят в полную боеготовность

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    Согласно информации, Вооруженные силы Филиппин объявят статус "красной тревоги" (Red Alert), начиная с полудня субботы до полудня 30 марта в связи с 46-й годовщиной ННА.
    Филиппины
    РИА Новости Украина

    БАЛИ (Индонезия), 28 мар — РИА Новости, Михаил Цыганов. Вооруженные силы Филиппин приводятся в высшую степень боевой готовности в связи с отмечаемой в эти выходные очередной годовщиной создания леворадикальной Новой народной армии (ННА), заявил официальный представитель военных подполковник Гарольд Кабунок (Harold Cabunoc).

    "Вооруженные силы Филиппин объявят статус "красной тревоги" (Red Alert), начиная с полудня (06.00 по киевскому времени) субботы до полудня 30 марта в связи с 46-й годовщиной ННА", — цитирует военного новостной портал GMA News.

    Война между правительственными войсками и ННА идет на Филиппинах свыше четырех десятилетий и уже привела к гибели более 40 тысяч человек. В начале 2011 года правительство в очередной раз попыталось возобновить официальные мирные переговоры с руководством маоистов, но инициатива потерпела крах в феврале 2013 года.

    В июле прошлого года около 20 человек погибли в результате столкновений, вспыхнувших после нападения боевиков на местных жителей из племени Манобо в провинции Просперидад на юге Филиппин. В результате конфликта погибли 13 маоистов, четыре мирных жителя и один солдат. По словам генерал-майора филиппинской армии Рикардо Висая, нападение боевиков стало самым серьезным за 45-летнюю историю борьбы правительства Филиппин с повстанческим движением ННА.

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