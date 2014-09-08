Аэропорт Дубая сможет принимать 120 млн человек в год - Dubai Airports

ДУБАЙ, 8 сен — РИА Новости, Анна Чернова-Салийчук. Второй международный аэропорт Дубая Al Maktoum International сможет принимать 120 миллионов пассажиров в год после расширения, говорится в заявлении компании Dubai Airports, распространенном во вторник.

План по расширению аэропорта стоимостью 32 миллиарда долларов был утвержден премьер-министром ОАЭ правителем Дубая шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом в воскресенье. Срок выполнения работ составляет 6-8 лет. В настоящее время аэропорт способен принимать 7 миллионов человек в год.

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После второй фазы расширения пропускная способность аэропорта возрастет до 200 миллионов пассажиров в год. Согласно заявлению компании, это сделает его крупнейшим аэропортом в мире. Площадь Al Maktoum International составит 56 квадратных километров.

В мае-июле текущего года в основном аэропорту Дубая Dubai International проходила реконструкция двух взлетно-посадочных полос, из-за которой авиакомпании были вынуждены отменить часть своих рейсов. До ее начала в первом квартале 2014 года он считался самым загруженным в мире с пассажиропотоком 18,36 миллиона человек. Для сравнения: лондонский аэропорт Хитроу за январь-март 2014 года принял меньшее число пассажиров — 16,1 миллиона человек.