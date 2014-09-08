Неизвестный убил ножом двух итальянских монахинь в Бурунди - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Полиция Бурунди ищет преступника, который убил двух итальянских монахинь в столице страны Бужумбуре, сообщает в понедельник агентство Франс Пресс.

ЧП произошло в воскресенье днем в католическом женском монастыре столицы. Погибли престарелые женщины в возрасте 75 и 83 лет.

"Две итальянские монахини были жестоко убиты. Подозревается молодой человек, которого видели, когда он покидал место преступления", — сообщил представитель городской администрации Дамьен Басека.

По его словам, преступник орудовал ножом, при этом, ранив одну из монахинь, он ударил её камнем.

Мотивы преступника пока неизвестны. Аналогичный случай произошел на севере этой восточноафриканской страны в 2011 году, тогда монахиня из Хорватии и сотрудник гуманитарной миссии из Италии погибли во время нападения грабителей.