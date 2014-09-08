Швейцария готова предоставить Сноудену убежище для дачи показаний - СМИ

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Федеральная прокуратура Швейцарии готова предоставить бывшему сотруднику АНБ и ЦРУ Эдварду Сноудену политическое убежище для дачи показаний против американского Агентства Национальной Безопасности (АНБ), сообщает газета SonntagsZeitung.

Как сообщает издание, в официальном документе под названием "Какие правила должны действовать в случае, если Эдвард Сноуден будет доставлен в Швейцарию, и США потребуют его экстрадиции" прокуратура делает выводы, что в рамках расследования деятельности АНБ Сноудену может быть гарантировано право невыдачи, за исключением, если этого не будут требовать "высшие государственные обязательства". Имеются ли таковые в наличии, прокуратуре еще предстоит проверить. Сноудену также предоставляется защита при опросе парламентом, так как обвинения США в отношении Сноудена, с точки зрения швейцарских властей, носят "преимущественно политический характер".

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Согласно изданию, адвокат Сноудена в Швейцарии Марсель Босонне (Marcel Bosonnet) положительно воспринял решение прокуратуры. "Все юридические условия для предоставления безопасного пребывания соблюдены", — сказал он, отметив, что сам Сноуден уже проявил заинтересованность в том, чтобы дать показания в Швейцарии.

Эдвард Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и The Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Затем он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево". Затем Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. Первого августа 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволит ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами.