Испытания реконструированного Панамского канала начнутся летом 2015 г - ТВ

МЕХИКО, 8 сен — РИА Новости, Дмитрий Знаменский. Испытания реконструированного Панамского канала начнутся примерно через 10 месяцев, сообщил в воскресенье его администратор Хорхе Кихано.

Работы по расширению Панамского канала были начаты в 2007 году, примерная стоимость реконструкции оценивается в 5,25 миллиарда долларов. По завершении работ пропускная способность этого водного пути из Тихого в Атлантический океан возрастет в два раза — с 300 до 600 миллионов тонн в год. Закончатся работы в декабре 2015 года, а полноценно новый канал должен заработать в январе 2016 года.

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"В июле или августе (2015 года) мы должны будем осуществить испытания обоих шлюзов (со стороны Атлантики и Тихого океана)", — приводит канал Telesur слова Кихано.

Он сообщил, что последняя партия шлюзовых ворот должна прибыть в Панаму из Италии в ноябре текущего года. Между тем в воскресенье в Панаму были доставлены самые тяжелые шлюзовые ворота для канала из числа 16, которые будут обеспечивать работу водного пути. Двое из них имеют в ширину 57 метров и 32 метра в высоту, вес каждых ворот составляет более 4,1 тысячи тонн, еще двое весят 2,9 тысячи тонн каждые. Всего в Панаму уже доставили 12 шлюзовых ворот.