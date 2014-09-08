Грузовик в ЮАР насмерть сбил 8 человек, деливших тушу бегемота

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Грузовик на севере ЮАР насмерть сбил восьмерых человек, которые разделывали тушу бегемота, сбитого другой машиной, сообщает газета Mirror со ссылкой на полицию.

Туша сбитого грузовиком бегемота привлекла большое число людей из близлежащих деревень, которые решили разделать его и забрать домой куски мяса. Как только люди принялись за дело, их сбил грузовик, водитель которого в темноте не разглядел толпу.

"Люди подумали, что получат бесплатное мясо. Вот уж не повезло, что это с ними случилось", — заявил представитель полиции провинции Лимпопо.

Отмечается, что ранения получили 12 человек, в том числе водитель грузовика. Ему после выписки из больницы, скорее всего, будут предъявлены обвинения в убийстве.

Ранее сообщалось, что гоночный автомобиль врезался в толпу зрителей на этапе ралли на севере Португалии, погибли три человека, включая двоих детей.