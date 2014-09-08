Задержаны четверо подозреваемых в похищении отца футболиста Тевеса

МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Аргентинская полиция задержала троих мужчин и женщину, которые подозреваются в причастности к похищению отца форварда туринского "Ювентуса" Карлоса Тевеса, сообщает La Nacion.

Инцидент произошел в июле в пригороде Буэнос-Айреса. Предполагается, что нападение не было заранее спланировано. В результате семья футболиста заплатила выкуп, сумма которого, по данным СМИ, составила 40 тысяч евро, и отец Тевеса был освобожден.

Тевес дважды признавался лучшим футболистом Аргентины и один раз — лучшим спортсменом страны. До "Ювентуса" он выступал за английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", бразильский "Коринтианс" и аргентинский "Бока Хуниорс".