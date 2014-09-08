наверх
10.03.201803:58
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Задержаны четверо подозреваемых в похищении отца футболиста Тевеса

    (обновлено: )38
    Инцидент произошел в июле в пригороде Буэнос-Айреса. Семья футболиста заплатила выкуп, сумма которого, по данным СМИ, составила 40 тысяч евро, и отец Тевеса был освобожден.
    Футболист Карлос Тевес
    Сайт ФК "Манчестер Сити"

    МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Аргентинская полиция задержала троих мужчин и женщину, которые подозреваются в причастности к похищению отца форварда туринского "Ювентуса" Карлоса Тевеса, сообщает La Nacion.

    Инцидент произошел в июле в пригороде Буэнос-Айреса. Предполагается, что нападение не было заранее спланировано. В результате семья футболиста заплатила выкуп, сумма которого, по данным СМИ, составила 40 тысяч евро, и отец Тевеса был освобожден.

    Тевес дважды признавался лучшим футболистом Аргентины и один раз — лучшим спортсменом страны. До "Ювентуса" он выступал за английские "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", бразильский "Коринтианс" и аргентинский "Бока Хуниорс".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине