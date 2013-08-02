Экс-президент Польши Ярузельский госпитализирован

ВАРШАВА, 2 авг - РИА Новости, Евгений Безека. Бывший президент Польши Войцех Ярузельский госпитализирован с инфекционным заболеванием, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на администрацию Центрального клинического госпиталя Минобороны.

Состояние 90-летнего генерала в отставке, который поступил в больницу с высокой температурой, оценивается как стабильное и удовлетворительное.

Последний раз он был госпитализирован зимой этого года в связи с воспалением легких. В 2012 году у него диагностировали лимфому. Ярузельский по состоянию здоровья ранее был освобожден от участия в процессе, на котором рассматривается введение в стране в 1981 году военного положения. В июле варшавский суд поручил врачам провести повторную медэкспертизу, чтобы выяснить, может ли экс-президент принять участие в суде.

Ярузельский родился 6 июля 1923 года. Во время войны вместе с семьей был депортирован в Сибирь. В 1943 году вступил в армию генерала Берлинга на территории СССР. Прошел боевой путь с I армией Войска Польского. После войны окончил Высшую школу пехоты и Академию Генштаба Войска Польского. С 1960 года - на высших постах в Вооруженных силах: начальник Главного политуправления, начальник Генштаба, замминистра, министр национальной обороны.

С 1981 года - премьер, первый секретарь ЦК ПОРП, председатель Госсовета. В декабре 1981 года ввел в Польше военное положение. Был одним из инициаторов переговоров с оппозицией. В 1989-1990 годах - президент Польши.