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    Египетский суд постановил пересмотреть пожизненный срок Мубараку

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    Кассационный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента Египта Хосни Мубарака на вынесенный ему приговор о пожизненном заключении и постановил назначить новое слушание дела.
    Эка-президент Египта Хосни Мубарак
    RIA News Владимир Родионов | Перейти в фотобанк

    КАИР, 13 янв - РИА Новости, Александр Елистратов. Кассационный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента Египта Хосни Мубарака на вынесенный ему приговор о пожизненном заключении и постановил назначить новое слушание дела, сообщил в воскресенье представитель суда.

    "Суд постановил удовлетворить апелляцию адвокатов Мубарака и бывшего министра внутренних дел Хабиба аль-Адли, также осужденного пожизненно, и пересмотреть дело в другом суде", - заявил представитель кассационного суда.

    Второго июня 2012 года Мубарак и аль-Адли были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдали приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года. Защита осужденных имела право в течение шести месяцев подать апелляцию на это решение суда. Рассмотрение иска адвокатов Мубарака и аль-Адли первоначально было назначено на 2 декабря, однако слушание дела было перенесено сначала на 23 декабря, а затем на 13 января.

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