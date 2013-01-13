Египетский суд постановил пересмотреть пожизненный срок Мубараку

КАИР, 13 янв - РИА Новости, Александр Елистратов. Кассационный суд Египта удовлетворил апелляцию адвокатов экс-президента Египта Хосни Мубарака на вынесенный ему приговор о пожизненном заключении и постановил назначить новое слушание дела, сообщил в воскресенье представитель суда.



"Суд постановил удовлетворить апелляцию адвокатов Мубарака и бывшего министра внутренних дел Хабиба аль-Адли, также осужденного пожизненно, и пересмотреть дело в другом суде", - заявил представитель кассационного суда.



Второго июня 2012 года Мубарак и аль-Адли были приговорены каирским уголовным судом к пожизненному заключению за то, что отдали приказ использовать боевые патроны при разгоне мирных демонстраций в ходе революционных событий весной 2011 года. Защита осужденных имела право в течение шести месяцев подать апелляцию на это решение суда. Рассмотрение иска адвокатов Мубарака и аль-Адли первоначально было назначено на 2 декабря, однако слушание дела было перенесено сначала на 23 декабря, а затем на 13 января.