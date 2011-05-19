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    Дипломатический скандал между Киевом и Прагой исчерпан - МИД

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    Обвинение в шпионаже чешских дипломатов в Украине (16)

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    МИД Украины считает исчерпанным инцидент с Чехией, связанный с высылкой дипломатов, заявил директор департамента информационной политики МИД Олег Волошин.

    КИЕВ, 19 мая - РИА Новости, Александр Савоченко. Министерство иностранных дел Украины считает исчерпанным инцидент с Чехией, связанный с высылкой дипломатов обеих стран, заявил директор департамента информационной политики украинского внешнеполитического ведомства Олег Волошин.

    Киев в минувшую пятницу, 13 мая объявил персона нон грата двух чешских дипломатов. По данным украинской стороны, они занимались шпионажем, в частности, сбором информации о разработках ракетно-космических систем для России. Глава МИД Чехии Карел Шварценберг, комментируя в тот же день высылку чешских дипломатов из Киева, высказал мнение, что решение Украины является ответным шагом на предоставление в Чехии убежища украинскому экс-министру Богдану Данилишину. Чехия в качестве ответной меры объявила персоной нон грата одного из сотрудников украинской дипмиссии.

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    "Мы считаем инцидент исчерпанным. Никаких шагов против Чехии у нас в мыслях никогда не было и не будет. Мы очень ценим Чехию как партнера - это важная с точки зрения экономического сотрудничества страна для нас", - сказал Волошин журналистам в четверг.

    В тоже время Волошин добавил, что ответная реакция чешских властей выслать украинского дипломата разочаровала официальный Киев.

    "Это принцип холодной войны", - отметил он.

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    Экс-министр экономики Украины Данилишин был задержан осенью 2010 года в Чехии. Тринадцатого января 2011 года МВД Чехии представило Данилишину политическое убежище. 9 февраля 2011 года Пражский городской суд отказался выдать его Украине. Данилишин был министром в правительстве Юлии Тимошенко, ныне находящейся в оппозиции.

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