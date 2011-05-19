Упавшая на Солнце комета не приведет к магнитной буре - ученый

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Комета, сгоревшая в атмосфере Солнца "на глазах" у обсерватории SOHO, не опасна для Земли, поскольку не вызвала на Солнце вспышек, которые могли бы привести к магнитным бурям, сказал РИА Новости сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Физического института имени Лебедева (ФИАН) Сергей Богачев.

Коронограф на борту солнечной обсерватории SOHO 11 мая зафиксировал, как довольно яркая комета приблизилась к Солнцу и исчезла. Это небесное тело относится к так называемым "солнцецарапающим кометам", которые впервые были обнаружены с началом систематических спутниковых наблюдений нашей звезды.

Обычно SOHO раз в несколько дней фиксирует подобную комету, погружающуюся в светило или испаряющуюся в его лучах. С момента запуска в 1996 году аппарат обнаружил более двух тысяч таких комет.

Однако после майского события в СМИ появились многочисленные сообщения о якобы ожидающей Землю рекордно сильной магнитной буре, спровоцированной падением кометы.

Богачев отметил, что комета лишь кажется большим телом из-за газового облака, окружающего компактное ядро, а по сравнению с Солнцем это "вообще пылинка".

"По этой причине непосредственно та энергия, которую комета при падении на Солнце может ему передать, вряд ли может конвертироваться в какую-то бурю или взрыв", - сказал ученый.

По его словам, некоторые теории действительно предполагают, что сильные солнечные вспышки могут возникать из-за падения комет, которые выступают триггерами вспышек.

"Сейчас я точно могу сказать, что никакой вспышки на Солнце не было при падении этой кометы... Раз комета не вызвала вспышку, по-видимому, можно говорить, что и бури никакой от нее не будет", - отметил Богачев.

"Это действительно редкое событие, но именно для Земли оно не будет представлять угрозу", - заключил ученый.

Он также добавил, что "увиденная" SOHO комета, скорее всего, не добралась до поверхности Солнца, полностью сгорев в атмосфере.

По данным Центра прогнозирования космической погоды американского Агентство по атмосферным и океаническим исследованиям (NOAA), никаких признаков предстоящих возмущений нет, в настоящее время земная магнитосфера спокойна, на Солнце не зафиксировано вспышек, которые могли бы спровоцировать магнитные бури.