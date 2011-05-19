Стросс-Кан покидает пост главы МВФ

МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Глава МВФ Доминик Стросс-Кан проинформировал руководство организации о намерении покинуть свой пост в связи с ведущимся в отношении него уголовным расследованием, говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МВФ.

"Я отрицаю со всей твердостью все обвинения против меня", - заявил Стросс-Кан.

Финансиста и политика Стросс-Кана, который является потенциальным кандидатом в президенты Франции, задержали в минувшую субботу, 14 мая, в Нью-Йорке на борту самолета за десять минут до вылета в Париж на основании заявления горничной гостиницы Sofitel возле Таймс-Сквер, обратившейся в полицию с жалобой на сексуальное насилие со стороны высокопоставленного постояльца.

"Я хочу защитить эту организацию (МВФ), которой я служил с честью и преданностью, и особенно - особенно - я хочу направить все свои силы, все свое время и всю свою энергию на то, чтобы доказать свою невиновность", - говорится в заявлении Стросс-Кана.

В том же пресс-релизе сообщается, что временным исполняющим обязанности главы МВФ до избрания нового руководителя фонда останется заместитель главы МВФ Джон Липски.

Ранее министр финансов США Тимоти Гайтнер заявлял, что Стросс-Кан в настоящее время находится "не в том положении", чтобы управлять международной организацией. Тогда ряд экспертов предположили, что слова Гайтнера могли означать скорое смещение Стросс-Кана с поста главы МВФ, так как США обладают большинством голосов в международной организации, в которую входят 187 стран мира.

В свою очередь, правительство Японии заявило, что пока рано обсуждать вопрос о смещении Стросс-Кана, а глава МИД Великобритании Уильям Хейг сказал, что глава МВФ должен сам принять решение о своем будущем.