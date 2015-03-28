АТО ухудшает криминогенную обстановку во всей стране – Полищук

Пресс-служба ГУМВД Украины в г.Киеве

В четверг, 26 марта, в центре Киева произошла стрельба, во время которой пострадали два человека. Об этом радиостанции Голос Столицы сообщила заместитель начальника пресс-службы главного управления МВД в Киеве Ирина Левченко.

В момент оперативного задержания, которое происходило в районе Бессарабского рынка, подозреваемые открыли стрельбу. По словам Левченко, трое злоумышленников стреляли в гражданского человека, после чего пытались скрыться с места преступления. Их задержали. Потерпевший в больнице. Пострадал сотрудник милиции.

Голос Столицы побеседовал об инциденте с экспертом по вопросам работы правоохранительных органов Владимиром Полищуком.

Как вы оцениваете инцидент? Не говорит ли это об ухудшении криминогенной обстановки в Киеве?

– То, что криминогенная обстановка в Киеве и других городах ухудшается – всем известный факт, который подтверждают и в прокуратуре. Но так всегда бывает в постреволюционный период, тем более, когда идут боевые действия в зоне АТО. К тому же, задержания и стрельба время от времени в Киеве и так случались.

Как вы оцениваете операцию по задержанию? Погоня шла от улицы Городецкого до Бессарабского рынка, могли пострадать люди.

– Профессионализм работников милиции и заключается в том, чтобы в многолюдных местах провести операцию без пострадавших. Они специально тренируются для этого. Есть закон "Про милицию", там статья, определяющая правомерность применения огнестрельного оружия. Сейчас проходят следственные действия, чтобы установить все обстоятельства этого преступления. Объявлено, что уже есть уголовное производство по 146 статье – незаконное лишение свободы, похищение человека, 199 статье – хранение и перевозка поддельных денег, а также другим статьям, среди которых – незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Вы отметили рост преступности. Что нужно сделать для его предотвращения?

– Нужно беспрекословно выполнять все нормы закона. Это касается и административного права, и уголовного. Все должны быть равны перед законом. Любой человек, который обвиняется в преступлении, должен иметь возможность доказать обратное. А если его вина будет доказана, он должен понести наказание.