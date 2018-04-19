В зоопарке Харькова пополнение: появилось видео с забавными малышами

В описании к видео говорится, что у одной самки рождается обычно два детеныша, крайне редко – три.

"Уже через пару часов после рождения малыши начинают ходить за матерью, а на следующий день самка с потомством присоединяется к стаду. Так что по прошествии нескольких недель от рождения, этих малюток можно считать вполне самостоятельными, но под защитой матери", — сообщает пресс-служба зоопарка.

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Пекариевые — семейство нежвачных парнокопытных млекопитающих. Прежде причислялись к семейству свиней. Слово "пекари" заимствовано из языка бразильских индейцев тупи. Оно переводится на русский как "зверь, проделывающий много дорог в лесу".