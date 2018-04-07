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    Найден самый жуткий кот в мире - соцсети

    (обновлено: )51531
    Пятилетний кот породы канадский сфинкс производит устрашающее зрелище благодаря "злому" взгляду и сморщенной коже.
    Самый страшный кот
    xherdanthenakedcat

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Розовый кот породы канадский сфинкс по кличке Эрдан стал всемирно популярным благодаря Инстаграм.

    Его ведет хозяйка Эрдана.

    Пятилетний Эрдан, который живет в Швейцарии, кот стал популярным из-за "злобного и хмурого взгляда" и невероятно сморщенной коже на голом безшерстном теле.

    Впрочем, несмотря на устрашающий вид, его хозяйка Сандра Филиппи говорит, что на самом деле он милый.

    "Когда я впервые увидела его, он украл моё сердце…Его морщинистая розовая кожа прекрасна, как персик, а бирюзовые глаза — словно океан", — рассказала хозяйка необычного кота.

    xherdanthenakedcat
    Самый страшный кот
    xherdanthenakedcat
    Самый страшный кот

    Ранее в Интернет было опубликовано видео, как черному коту удается удерживать равновесие, сидя на тонкой спинке кресла. Животное спокойно сидит на минимальном пространстве.

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