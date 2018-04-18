Забавный ежик-путешественник стал звездой интернета

Во времена соцсетей популярным может стать каждый — даже обычный милый ежик. В Instagram набирает популярность страница Мистера Поки – норвежского ежа, путешествует с хозяйкой по миру.

Мистер Поки родился в Осло, его хозяйка Лита души не чает в своем питомце и всюда берет его с собой.

Очаровательный, приветливый, жизнерадостный ежик буквально влюбил в себя Instagram.

Ранее сообщалось о коте Саймоне, которого парень из США взял из приюта и с тех пор они путешествуют вдвоем по миру.

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