наверх
18.04.201814:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.08- 0.01
  • EUR32.23- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Забавный ежик-путешественник стал звездой интернета

    (обновлено: )23310
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    instagram.com/mr.pokee/
    // instagram.com/mr.pokee/
    // instagram.com/mr.pokee/
    // instagram.com/mr.pokee/

    Рекомендуем

    Движение АвтоЕвроСила пикетирует здание Кабимина против повышения цен на бензин и дизтопливоБунт автомобилистов. Кабмин пикетируют против повышения цен на бензин12:07 18.04.2018
    Четверо детей и уже бабушка. Эффектная зрелая блондинка вышла в финал конкурса красоты10:44 18.04.2018
    Акция в память о погибших в смертельном ДТП в Кривом РогеМолебен и акция памяти на месте смертельного ДТП в Кривом Роге06:14 18.04.2018
    Акция протеста в ЕреванеКак проходит "ненасильственная бархатная революция" Армении15:15 17.04.2018
    Самые красивые девушки Ужгорода устроили фотосессию на фоне цветущей сакуры14:12 17.04.2018
    Поразительно красивая словацкая велосипедистка смела конкуренток в мире моды12:45 17.04.2018
    "Самый злой кот" в мире стал звездой интернета12:19 17.04.2018
    Последствия масштабной аварии в Кривом Роге: погибли 8 человекМасштабная авария в Кривом Роге: фото с места трагедии08:59 17.04.2018
    Акция протеста оппозиции в ЕреванеАкция протеста в Ереване. Ожесточенные столкновения с полицией05:38 17.04.2018
    Все фотоленты

    Во времена соцсетей популярным может стать каждый — даже обычный милый ежик. В Instagram набирает популярность страница Мистера Поки – норвежского ежа, путешествует с хозяйкой по миру.

    Мистер Поки родился в Осло, его хозяйка Лита души не чает в своем питомце и всюда берет его с собой.

    Очаровательный, приветливый, жизнерадостный ежик буквально влюбил в себя Instagram.

    Ранее сообщалось о коте Саймоне, которого парень из США взял из приюта и с тех пор они путешествуют вдвоем по миру.

    Смотрите также: Растяни кота. Мир охватил новый флешмоб

    Ссылки по теме:
    Теги: