В Киеве Mazda на скорости влетела в парк

По словам одного из участников ДТП, водителя Volkswagen Golf, Mazda на высокой скорости ехала во втором ряду в сторону Моста Метро. Volkswagen подрезал "японца", который в результате этого вылетел на обочину в парковую зону, а потом врезался в дерево.

От удара машину развернуло, у авто сработали подушки безопасности и отпало колесо, сообщает Информатор.

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За рулем Mazda была девушка, она ударилась головой об лобовое стекло и получила повреждения лица. В авто также находился пассажир, по словам патрульных, у него разбит нос. Мужчину и девушку госпитализировали в городскую больницу №17.

У водителя Volkswagen Golf нет травм.