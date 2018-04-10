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    В Киеве Mazda на скорости влетела в парк

    (обновлено: )34
    ДТП произошло в понедельник на Набережном шоссе возле моста Патона в Киеве: автомобиль Mazda CX-7 вылетел с дороги в парк и врезался в дерево.
    informator.ua/Youtube

    По словам одного из участников ДТП, водителя Volkswagen Golf, Mazda на высокой скорости ехала во втором ряду в сторону Моста Метро. Volkswagen подрезал "японца", который в результате этого вылетел на обочину в парковую зону, а потом врезался в дерево.

    От удара машину развернуло, у авто сработали подушки безопасности и отпало колесо, сообщает Информатор.

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    За рулем Mazda была девушка, она ударилась головой об лобовое стекло и получила повреждения лица. В авто также находился пассажир, по словам патрульных, у него разбит нос. Мужчину и девушку госпитализировали в городскую больницу №17.

    У водителя Volkswagen Golf нет травм. 

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