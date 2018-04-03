Обещания надо выполнять: директор школы на спор поцеловал свинью

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Директор начальной школы Нью-Джерси (США) Винс Майерс пошел на экстравагантный шаг ради повышения уровня образования своих учеников.

Ранее он пообещал, что поцелуется со свиньей, если дети из его школы прочитают за год 10 тысяч книг. В итоге школьники перевыполнили план, прочитав 128 000 различных произведений.

Майерс не растерялся и целое представление в благодарность за такой успех. Он собрал всех детей в актовом зале, заявив, что выполнит обещанное. Следом он достал плюшевого поросенка и поцеловал его.

Школьники возмутились, ответив неодобрительным гулом и крикам "Целуй свинью!". Майерс еще подразнил их, но объявил, что в школу едет настоящая свинья. Буквально через несколько минут местный фермер Ангус Вестерби доставил в зал трехмесячную свинку породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд.

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Майерс наигранно смутился: "Неужели я правда должен сделать это?" В ответ дети хором прокричали: "Да! Целуй свинку! Целуй свинку!" Под всеобщий смех и аплодисменты директор чмокнул Роузбуд в пятачок.

Но на этом представление не закончилось. Майерс посчитал, что за перевыполнение плана дети заслужили большего и пригласил на сцену свою прямую начальницу — председателя образовательного округа Линн ДиПьетропо. Она вышла на сцену и под удивленные возгласы учеников поцеловала свинью в щеку. Позже руководители признались, что поцеловать свинью почти то же самое, что и чмокнуть домашнюю собаку.

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