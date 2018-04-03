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    Обещания надо выполнять: директор школы на спор поцеловал свинью

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    Директор начальной школы из Нью-Джерси пообещал, что поцелуется со свиньей, если дети из его школы прочитают за год 10 тысяч книг. В итоге школьники перевыполнили план, прочитав 128 000 различных произведений.
    Видео NJ.com

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Директор начальной школы Нью-Джерси (США) Винс Майерс пошел на экстравагантный шаг ради повышения уровня образования своих учеников.

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    Ранее он пообещал, что поцелуется со свиньей, если дети из его школы прочитают за год 10 тысяч книг. В итоге школьники перевыполнили план, прочитав 128 000 различных произведений.

    Майерс не растерялся и целое представление в благодарность за такой успех. Он собрал всех детей в актовом зале, заявив, что выполнит обещанное. Следом он достал плюшевого поросенка и поцеловал его.

    Школьники возмутились, ответив неодобрительным гулом и крикам "Целуй свинью!". Майерс еще подразнил их, но объявил, что в школу едет настоящая свинья. Буквально через несколько минут местный фермер Ангус Вестерби доставил в зал трехмесячную свинку породы новозеландский кун-кун по кличке Роузбуд.

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    Майерс наигранно смутился: "Неужели я правда должен сделать это?" В ответ дети хором прокричали: "Да! Целуй свинку! Целуй свинку!" Под всеобщий смех и аплодисменты директор чмокнул Роузбуд в пятачок.

    Но на этом представление не закончилось. Майерс посчитал, что за перевыполнение плана дети заслужили большего и пригласил на сцену свою прямую начальницу — председателя образовательного округа Линн ДиПьетропо. Она вышла на сцену и под удивленные возгласы учеников поцеловала свинью в щеку. Позже руководители признались, что поцеловать свинью почти то же самое, что и чмокнуть домашнюю собаку.

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