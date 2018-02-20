На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино

Артистка продемонстрировала на ведущем шоу Грэме Нортоне хитрость, которая помогает партнеру по кадру выглядеть при поцелуе лучше.

Гости студии обменивались впечатлениями от участия в съемках поцелуев и рассказали о взаимоотношениях с партнерами по кадру в такие моменты.

В некоторых случаях актеров заставляют мазать губы антисептической помадой, чтобы избежать обмена бактериями. Другие вспоминали, как перед поцелуем коллеги ненавязчиво предлагали им конфетку, чтобы освежить дыхание.

Смотрите также: Самая продаваемая певица планеты отмечает 30-летие

Дженни вспомнила, как на съемках "Часов" Стрип, которая должна была ее поцеловать, взяла ее голову руками и натянула кожу на лице.

"Потом еще скажешь мне "спасибо", — произнесла Стрип опешившей актрисе. Дженни объяснила, что таким образом Стрип разгладила ее носогубную складку, что сделало лицо более совершенным.

Во время шоу актриса поднялась с места и продемонстрировала прием на ведущем, которому, судя по реакции, трюк понравился.