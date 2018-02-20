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    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино

    (обновлено: )161
    Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
    Канал The Graham Norton Show на Youtube

    Артистка продемонстрировала на ведущем шоу Грэме Нортоне хитрость, которая помогает партнеру по кадру выглядеть при поцелуе лучше.

    Гости студии обменивались впечатлениями от участия в съемках поцелуев и рассказали о взаимоотношениях с партнерами по кадру в такие моменты.

    В некоторых случаях актеров заставляют мазать губы антисептической помадой, чтобы избежать обмена бактериями. Другие вспоминали, как перед поцелуем коллеги ненавязчиво предлагали им конфетку, чтобы освежить дыхание.

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    Дженни вспомнила, как на съемках "Часов" Стрип, которая должна была ее поцеловать, взяла ее голову руками и натянула кожу на лице.

    "Потом еще скажешь мне "спасибо", — произнесла Стрип опешившей актрисе. Дженни объяснила, что таким образом Стрип разгладила ее носогубную складку, что сделало лицо более совершенным.

    Во время шоу актриса поднялась с места и продемонстрировала прием на ведущем, которому, судя по реакции, трюк понравился.

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