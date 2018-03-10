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Мерил Стрип
Источники:
РИА Новости Украина
Материалов:
8
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На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино
14:40 20.02.2018
255
Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
21:59 30.04.2017
86
Согласно информации, Мэрил Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International есть осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.
Мерил Стрип имела право выражать свое мнение о Трампе - Белый дом
20:42 09.01.2017
325
Представитель Белого дома Джош Эрнест отметил, что каждый гражданин США, согласно конституции, может выражать свое мнение где хочет, в том числе и на церемонии "Золотой глобус".
Натали Портман и Мерил Стрип номинированы на "Золотой глобус"
20:41 12.12.2016
88
Натали Портман будет бороться за награду в категории "лучшая актриса в драматическом фильме", а Мерил Стрип - "лучшая актриса в комедии". Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 8 января.
Премия Critics Choice: вручение награды звездам Голливуда
15:29 12.12.2016
210
Церемония вручения награды ассоциации кинокритиков США и Канады Critics Choice прошла в Санта-Монике (Калифорния) в воскресенье, ее ведущим выступил комик Ти Джей Миллер.
Мэрил Стрип повлияет на Иствуда после его слов о Трампе
03:55 10.08.2016
361
Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
Актрисса Мэрил Стрип сильно удивилась, узнав что Иствуд отдает предпочтение одиозному кандидату от республиканцев, даже при учете своих консервативных взглядов.
Обама признался в любви Мэрил Стрип, вручая ей награду
22:58 24.11.2014
93
Президент США обнял актрису и поцеловал в щеку, как и всех остальных лауреатов.
Обама присудил высшую награду США Стиви Уандеру и Мерил Стрип
03:22 11.11.2014
51
В число лауреатов этого года вошла трехкратная обладательница "Оскара" Мерил Стрип, которую Обама назвал одной из наиболее выдающихся актрис всех времен.
Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
16:56 09.03.2018
0
В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
19:15 09.03.2018
0
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
15:17 09.03.2018
0
Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
17:14 09.03.2018
0
Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
14:29 09.03.2018
0
Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино
14:40 20.02.2018
255
Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
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На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино
14:40 20.02.2018
255
Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
Премия Critics Choice: вручение награды звездам Голливуда
15:29 12.12.2016
210
Церемония вручения награды ассоциации кинокритиков США и Канады Critics Choice прошла в Санта-Монике (Калифорния) в воскресенье, ее ведущим выступил комик Ти Джей Миллер.
На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино
14:40 20.02.2018
255
Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино
14:40 20.02.2018
255
Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
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