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    Мерил Стрип

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре. Видео
    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино 
    14:40 20.02.2018
    255
    Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
    Мэрил Стрип присоединилась к акции в поддержку Сенцова
    21:59 30.04.2017
    86
    Согласно информации, Мэрил Стрип была в курсе, что среди номинантов премии PEN International есть осужденный режиссер, но всех подробностей его истории не знала.
    Звезда Голливуда Мерил Стрип, которая в этом году удостоилась специальной премии за вклад в киноиндустрию
    Мерил Стрип имела право выражать свое мнение о Трампе - Белый дом
    20:42 09.01.2017
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    Представитель Белого дома Джош Эрнест отметил, что каждый гражданин США, согласно конституции, может выражать свое мнение где хочет, в том числе и на церемонии "Золотой глобус".
    Натали Портман
    Натали Портман и Мерил Стрип номинированы на "Золотой глобус"
    20:41 12.12.2016
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    Натали Портман будет бороться за награду в категории "лучшая актриса в драматическом фильме", а Мерил Стрип - "лучшая актриса в комедии". Церемония награждения состоится в Лос-Анджелесе 8 января.
    Кейси Аффлек получает аграду Critics Choice
    Премия Critics Choice: вручение награды звездам Голливуда 
    15:29 12.12.2016
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    Церемония вручения награды ассоциации кинокритиков США и Канады Critics Choice прошла в Санта-Монике (Калифорния) в воскресенье, ее ведущим выступил комик Ти Джей Миллер.
    Мерил Стрип. Архивное фото
    Мэрил Стрип повлияет на Иствуда после его слов о Трампе
    03:55 10.08.2016
    361Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Актрисса Мэрил Стрип сильно удивилась, узнав что Иствуд отдает предпочтение одиозному кандидату от республиканцев, даже при учете своих консервативных взглядов.
    Президент США Барак Обама
    Обама признался в любви Мэрил Стрип, вручая ей награду
    22:58 24.11.2014
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    Президент США обнял актрису и поцеловал в щеку, как и всех остальных лауреатов.
    Мерил Стрип
    Обама присудил высшую награду США Стиви Уандеру и Мерил Стрип
    03:22 11.11.2014
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    В число лауреатов этого года вошла трехкратная обладательница "Оскара" Мерил Стрип, которую Обама назвал одной из наиболее выдающихся актрис всех времен.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кадре. Видео
    На ТВ раскрыли секрет идеального поцелуя в кино 
    14:40 20.02.2018
    255
    Американская актриса Эллисон Дженни в эфире The Graham Norton Show сообщила о способе поцелуя, который ей показала Мерил Стрип во время съемки фильма "Часы".
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