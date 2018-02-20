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    Фотоленты

    Самая продаваемая певица планеты отмечает 30-летие

    629
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    Рианна
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    Певица Рианна на Балу Института костюма в Нью-Йорке
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    Рианна
    instagram.com/rihannadaily
    60-я ежегодная церемония вручения наград музыкальной премии Грэмми
    REUTERS Lucas Jackson
    Визит певицы Рианны к Бриджит Макрон
    CHRISTOPHE ARCHAMBAULT / AFP
    Певица Рианна на Балу Института костюма в Нью-Йорке
    Певица Рианна на Балу Института костюма в Нью-Йорке
    Associated Press Charles Sykes

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    Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. В США артистка переехала в 16 лет — после того, как её талант заметил продюсер Эван Роджерс. Вскоре вышел первый сингл Рианны Pon de Replay, который сразу стал мировым хитом.

    Смотрите также: Гордость США показала свои выдающиеся формы в сексуальных купальниках

    Свой первый альбом — Music of the Sun —  она выпустила в 2005 г. Сейчас на счету певицы восемь музыкальных дисков. Она является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.

    Смотрите также: Теннисистки показали соблазнительные тела у океана

    Рианна успела попробовать себя в кино, снявшись в нескольких фильмах. В прошлом году кинокритики не смогли не обратить внимания на ее последнюю работу в фильме Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".

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