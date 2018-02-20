Самая продаваемая певица планеты отмечает 30-летие

Американская поп-певица из Барбадосса Рианна отмечает 30-летний юбилей. В США артистка переехала в 16 лет — после того, как её талант заметил продюсер Эван Роджерс. Вскоре вышел первый сингл Рианны Pon de Replay, который сразу стал мировым хитом.

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Свой первый альбом — Music of the Sun — она выпустила в 2005 г. Сейчас на счету певицы восемь музыкальных дисков. Она является обладательницей восьми "Грэмми", шести статуэток American Music Awards, специальной премии Icon Award и 18 наград Billboard Music Awards.

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Рианна успела попробовать себя в кино, снявшись в нескольких фильмах. В прошлом году кинокритики не смогли не обратить внимания на ее последнюю работу в фильме Люка Бессона "Валериан и город тысячи планет".