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    Нью-Джерси

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 30
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    Полиция США
    Стрельба около ночного клуба в США: один человек погиб, пять ранены – СМИ
    19:25 28.05.2017
    55
    Полицейские обнаружили нескольких раненых на автомобильной стоянке около клуба, еще нескольких - внутри здания. Четверо из них были госпитализированы, двое добрались до больницы своим ходом, один впоследствии скончался.
    Американка приехала на выпускной в гробу
    Во имя мечты. Американка приехала на выпускной в гробу 
    11:21 10.05.2017
    429
    Ученица средней школы Меган Флаэрти удивила одноклассников и впоследствии пользователей интернета тем, что приехала на выпускной в открытом гробу. Случай произошел в американском штате Нью-Джерси.
    Молоточек судьи
    Суд в Нью-Джерси приговорил украинского хакера к 41 месяцу тюрьмы
    02:24 17.02.2017
    72
    Хакер Сергей Вовненко, известный в интернете как Flycracker и Darklife, обвинялся в краже личной информации и данных кредитных карт при проникновении в компьютеры частных лиц и организаций.
    На месте крушения поезда в штате Нью-Джерси
    Поезд не затормозил на станции в Нью-Джерси: погибла женщина, 108 раненых
    09:59 30.09.2016
    224
    Поезд не затормозил, прибывая на станцию, и врезался в здание вокзала в городе Хобокен (Нью-Джерси), обломки убили стоявшую на платформе женщину, еще 108 пассажиров получили ранения. Причины аварии пока неясны.
    Возложение цветов к памятнику жертвам Бабьего Яра в Киеве
    Фотоитоги 29 сентября: годовщина трагедии Бабьего Яра, крушение поезда в США 
    19:10 29.09.2016
    223Крушение поезда в Нью-Джерси
    В Киеве в четверг почтили память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яре, а в американском городе Хобокен пригородный электропоезд на высокой скорости протаранил платформу.
    На месте крушения поезда в штате Нью-Джерси
    Крушение поезда в Нью-Джерси: кадры с места ЧП 
    17:58 29.09.2016
    200Крушение поезда в Нью-Джерси
    Власти штата Нью-Джерси исключают версию теракта на железнодорожной станции города Хобокен, где пригородный электропоезд на высокой скорости протаранил платформу и есть погибшие.
    Первые кадры с места крушения поезда в Нью-Джерси. Видео
    Первые кадры с места крушения поезда в Нью-Джерси 
    17:31 29.09.2016
    386Крушение поезда в Нью-Джерси
    Пригородная электричка утром в четверг по местному времени врезалась в платформу на вокзале в городе Хобокен. По данным СМИ, более ста человек пострадали в результате крушения поезда.
    Пассажирский поезд врезался в платформу в Нью-Джерси
    Пассажирский поезд врезался в платформу в Нью-Джерси, более 100 пострадавших
    16:59 29.09.2016
    318Крушение поезда в Нью-Джерси
    Как сообщили очевидцы, прибывая на станцию, поезд не снижал скорость, вследствие чего первый вагон состава врезался в здание вокзала. Повреждены конструкции вокзала и платформы.
    Взрыв в Нью-Йорке
    Взрывы в Нью-Йорке: подозреваемый купил компоненты для бомбы на eBay
    04:19 21.09.2016
    71Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    Прокуратура США во вторник предъявила обвинения подозреваемому Ахмад-хану Рахами в использовании оружия массового поражения и осуществлении взрывов в общественных местах.
    Эксперты на месте взрыва в Нью-Йорке
    Подозреваемый во взрывах в Нью-Йорке и Нью-Джерси задержан после перестрелки
    18:33 19.09.2016
    299Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    Как сообщается, 28-летний Ахмад Хан Рахами был арестован в городе Линден (штат Нью-Джерси) после перестрелки с полицией. Правоохранители хотят допросить его в связи с инцидентом в городке Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси).
    Взрыв в Нью-Джерси
    Взрыв в районе ж/д станции в Нью-Джерси: кадры с места ЧП 
    09:54 19.09.2016
    357Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    Взрыв произошел в районе железнодорожной станции в американском штате Нью-Джерси, где ранее было обнаружено подозрительное устройство, сообщает новостной портал NJ.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
    Взрыв на ж/д станции в Нью-Джерси
    В районе ж/д станции в Нью-Джерси прогремел взрыв
    08:29 19.09.2016
    703Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    В американском штате Нью-Джерси в районе железнодорожной станции, возле места, где ранее обнаружили подозрительный предмет, прогремел взрыв. Подробности инцидента уточняются.
    Фото мусорного бака, в котором произошел взрыв
    Бомбы в Нью-Йорке и Нью-Джерси изготовил один человек - СМИ
    00:27 19.09.2016
    272Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    По информации источника в полиции, взрывные самодельные устройства, сработавшие в субботу в Нью-Джерси и Нью-Йорке, были сделаны одним и тем же человеком.
    Самодельное устройство взорвалось в Нью-Джерси перед массовым забегом
    Губернатор назвал взрывы в Нью-Джерси и Нью-Йорке терроризмом
    20:36 18.09.2016
    256Взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси
    Согласно информации губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи, произошедшие инциденты являются терроризмом. ФБР возглавило расследование, подозреваемых пока нет.
    Несколько несработавших бомб найдены в Нью-Джерси
    Несколько несработавших бомб найдены в Нью-Джерси
    00:27 18.09.2016
    734
    Представитель прокуратуры не уточнил точное количество взрывных устройств. По его словам, все они были подсоединены к единственной сработавшей бомбе, но не взорвались. Полиция эвакуировала окрестные кварталы.
    Самодельное устройство взорвалось в Нью-Джерси перед массовым забегом
    Самодельное устройство взорвалось в Нью-Джерси перед массовым забегом
    23:14 17.09.2016
    130
    Устройство, сделанное из железной трубки, взорвалось в мусорном баке около 09:30 по местному времени (16:30 по Киеву). При этом благотворительный забег на 5 километров был запланирован на 9 утра, но задержался из-за проблем с регистрацией.
    Падение ограждения в штате Нью-Джерси на концерте Snoop Dogg
    На концерте Snoop Dogg в США упало ограждение: десятки пострадавших
    17:53 06.08.2016
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    По данным СМИ, инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси в пятницу вечером. Большинство пострадавших были несовершеннолетними. Ограждение упало под напором толпы.
    Авария автобуса в Нью-Джерси
    Автобус врезался в дерево в Нью-Джерси, более 30 человек пострадали
    00:54 12.01.2016
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    По данным транспортной компании NJ Transit, автобус совершал рейс из аэропорта Ньюарк до Айви-Хилл. После столкновения пассажиры начали выбираться из транспортного средства через окна, опасаясь возгорания
    Полиция США
    Школьный автобус попал в ДТП в Нью-Джерси, есть погибшие и раненые
    05:41 02.12.2015
    72
    Как сообщают СМИ, два человека, находившиеся в легковом автомобиле, скончались на месте. Девять пассажиров автобуса, среди которых восемь учеников, получили легкие травмы.
    Госпитализация зараженного вирусом Эбола. Архивное фото
    Медсестра в США требует $250 тыс от властей, изолировавших ее из-за Эболы
    00:52 23.10.2015
    50Эпидемия Эболы
    Эпидемиолог Кейси Хикокс оказывала помощь больным Эболой в Сьерра-Леоне. Она прибыла в аэропорт Ньюарка в конце октября 2014 года. После семичасового ожидания в больнице ее принудительно поселили в палатку, расположенную во дворе госпиталя.
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