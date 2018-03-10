Полицейские обнаружили нескольких раненых на автомобильной стоянке около клуба, еще нескольких - внутри здания. Четверо из них были госпитализированы, двое добрались до больницы своим ходом, один впоследствии скончался.
Поезд не затормозил, прибывая на станцию, и врезался в здание вокзала в городе Хобокен (Нью-Джерси), обломки убили стоявшую на платформе женщину, еще 108 пассажиров получили ранения. Причины аварии пока неясны.
Как сообщается, 28-летний Ахмад Хан Рахами был арестован в городе Линден (штат Нью-Джерси) после перестрелки с полицией. Правоохранители хотят допросить его в связи с инцидентом в городке Сисайд-Парк (штат Нью-Джерси).
Взрыв произошел в районе железнодорожной станции в американском штате Нью-Джерси, где ранее было обнаружено подозрительное устройство, сообщает новостной портал NJ.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Представитель прокуратуры не уточнил точное количество взрывных устройств. По его словам, все они были подсоединены к единственной сработавшей бомбе, но не взорвались. Полиция эвакуировала окрестные кварталы.
Устройство, сделанное из железной трубки, взорвалось в мусорном баке около 09:30 по местному времени (16:30 по Киеву). При этом благотворительный забег на 5 километров был запланирован на 9 утра, но задержался из-за проблем с регистрацией.
По данным транспортной компании NJ Transit, автобус совершал рейс из аэропорта Ньюарк до Айви-Хилл. После столкновения пассажиры начали выбираться из транспортного средства через окна, опасаясь возгорания
Эпидемиолог Кейси Хикокс оказывала помощь больным Эболой в Сьерра-Леоне. Она прибыла в аэропорт Ньюарка в конце октября 2014 года. После семичасового ожидания в больнице ее принудительно поселили в палатку, расположенную во дворе госпиталя.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".