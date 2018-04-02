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    Данилко признался, что выступает в России на закрытых концертах

    (обновлено: )37540
    По словам известного шоумена Андрея Данилко, попытка сорвать концерты артистов, которые выступают в России, всего лишь пиар.
    Андрей Данилко о выступлениях в России
    Скриншот видео

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Известный украинский артист, шоумен Андрей Данилко, который не одно десятилетие выступает под сценическим образом "Верка Сердючка", признался, что выступает в России. 

    "Я выступаю в России на закрытых концертах", — заявил он на пресс-конференции.

    По словам Данилко, он понимает позицию каждого украинского деятеля искусства — по его словам, это обычные люди, которые пытаются заработать своим трудом. А тех, кто срывает концерты, назвал проплаченными. И заявил, что это лишь банальная попытка пропиариться, сообщает Думская.

    Ранее Данилко резко ответил украинским властям, которые собирались снять пятиконечную звезду со шпиля высотки на Крещатике в Киеве, где находится его квартира.

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