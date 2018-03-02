В Раде обсуждают новый налог на артистов, которые ездят на гастроли в Россию

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Законопроект о введении целевого гастрольного сбора в поддержку Вооруженных сил Украины с украинских исполнителей, которые гастролируют в России, зарегистрирован в Верховной Раде, заявил в пятницу вице-премьер Вячеслав Кириленко.

Ранее председатель Нацсовета Украины по ТВ сообщил, что совет предлагает Верховной Раде рассмотреть возможность введения штрафов в отношении украинских артистов, которые ездят с гастролями в РФ. При этом Кириленко предложил взимать с них "военный сбор".

"Законопроект о гастролях на территории государства-агрессора и внедрение целевого гастрольного сбора в поддержку ВСУ для украинских исполнителей, которые гастролируют в стране-агрессоре, зарегистрирован в ВР. Внесено 11 депутатами от четырех фракций и внефракционных", — написал Кириленко в Twitter.

​Парламент 5 октября прошлого года принял закон, запрещающий гастроли артистов из РФ, создающих "угрозу национальной безопасности". Документ запрещает проведение гастролей артистов, попавших в "черный список" Минкульта Украины. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.