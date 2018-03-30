В Днепре вспыхнул пожар в школе

Инцидент произошел около 8.20, и детей практически не было, так как занятия начинаются в 8:30, пишет Информатор.

"У 8-х, 9-х классов была консультация, один из учеников опоздал. Зашел в кабинет и сказал, что в коридоре много дыма и, вероятно, горит проводка. Мы стали выводить детей, все было тихо, спокойно и без паники. Директор школы до последнего ходила проверяла классы, может, кто остался, собирала вещи из раздевалок и выносила их на улицу. Вывели всех до приезда пожарных", — сообщила учитель школы Елена Валентиновна.

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Очаг возгорания находился в подвале школы. Работу спасателей осложнило задымление, которое распространилось по всему этажу. По словам завхоза, замыкание произошло после того, как он поднял один из рубильников. Увидев огонь, завхоз сразу же включил сигнализацию и попытался потушить пламя, однако справиться самостоятельно он не смог. Прибывшие сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание.