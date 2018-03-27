Эксперт о выплате Украиной пенсий жителям неподконтрольных территорий

"Проблема пенсий для лиц, которые находятся в самопровозглашенных республиках, не решается. То, что предлагают разные схемы — это полурешения. Хотя с политической точки зрения, это был бы сильной ход, если бы прекратили заниматься глупостями и дали возможность людям из самопровозглашенных республик получать пенсию с Украины. Технически это сделать можно. Немножко амбиции придавить свои, а сделать это можно. Это был бы политический прорыв с точки зрения Украины. Потому что пенсионеров довольно много, если даже они бы гривны получали, это подняло бы имидж Украины очень сильно в глазах тех, кто находится на неподконтрольной территории", — заявил Охрименко в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина "Внутренние переселенцы. Трагедия современной Украины".

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"Сейчас время от времени говорят остатки корреспондентском счете казначейства 3-60 млрд, это и есть пенсия. Остатки, потому что деньги заложены (в бюджете — Ред.), но их не перечисляют. Вот, хорошо у нас остатки. Ребята, это не остатки, это то, что вы не отдали. Давайте, так по-честному скажем", — резюмировал эксперт.