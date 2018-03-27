Наев уточнил, после чего начнется операция Объединенных сил в Донбассе

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Временные показатели, в рамках которых необходимо подготовить операции Объединенных сил в Донбассе, уже определены, и они не будут длительными, заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

"У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем – Президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции", – сказал Наев в эфире "5 канала".

Он добавил, что "не хотел бы озвучивать сроки широкой общественности, но они не будут продолжительными".

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Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства также напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

Командующим Объединенных сил был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев.

Добавим, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля.