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    Наев уточнил, после чего начнется операция Объединенных сил в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (360)

    (обновлено: )61507
    По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, у него уже есть определенные временные показатели, к которым он должен завершить подготовку к операции Объединенных сил.
    Командующий Объединенных сил (ООС) Сергей Наев
    УНИАН

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Временные показатели, в рамках которых необходимо подготовить операции Объединенных сил в Донбассе, уже определены, и они не будут длительными, заявил командующий Объединенных сил Сергей Наев.

    Выставка военной техники ВС Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    АТО закончилась, но в Донбассе не будет перемен

    "У меня уже есть определенные временные показатели, к которым я должен завершить подготовку к этой операции, сделать доклад начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Украины и в дальнейшем – Президенту Украины. А после утверждения этих действий и планировочных документов состоится мероприятие по началу операции", – сказал Наев в эфире "5 канала". 

    Он добавил, что "не хотел бы озвучивать сроки широкой общественности, но они не будут продолжительными".

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    Напомним, 16 марта президент Петр Порошенко заявил, что режим "антитеррористической операции" в Донбассе завершен и изменен на "операцию Объединенных сил". Глава государства также напомнил, что Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, согласно которому формат "антитеррористической операции" в регионе будет изменен на "операцию Объединенных сил".

    Командующим Объединенных сил был назначен генерал-лейтенант Сергей Наев. 

    Добавим, закон о реинтеграции Донбасса вступил в силу 24 февраля. 

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