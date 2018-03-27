В Ивано-Франковской области плита рухнула на подростка. Момент происшествия

"В Коломые двое школьников игрались в недостроенном здании. Строительство здесь заморозили еще в 1990-х годах, но местных детей и подростков сюда тянет как магнитом. До этого случая, к счастью, обходилось без жертв. Двое мальчишек забрались на второй этаж здания и принялись прыгать на железобетонной плите. В какой-то момент плита начала сползать вниз, и школьники не успели сориентироваться. Одного отбросило в сторону, другому повезло меньше. Он сорвался вниз, а плита упала на него сверху. Можно сказать, подростку еще повезло, что плита одним краем зацепилась за стену. В противном случае, исход мог быть более печальным.

Смотрите также: В Днепре горело студенческое общежитие

На помощь школьнику бросились соседи. Кто-то увидел со двора, что на мальчишку рухнула плита, и он тут же помчался к недострою. Следом прибежали еще несколько мужчин из домов, которые находились рядом с местом происшествия. Вшестером они пытались поднять плиту, весом, пожалуй, больше тонны. К счастью, им это удалось еще до приезда спасателей и медиков", — сообщила начальник пресс-службы ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина.

По информации "Фактов", во вторник, 27 марта, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Врачи борются за жизнь юного пациента. Второй школьник тоже побывал в больнице, но его уже выписали.