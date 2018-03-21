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    Общество

    В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры

    (обновлено: )192
    В Мирнограде на уроке физкультуры умер 11-летний ученик 5 класса, которому неожиданно стало плохо. Прокуратура Донецкой области сообщает, что у ребенка ранее был диагностирована злокачественная опухоль.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. В городе Мирноград (Донецкая область) на уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней №8 умер школьник, сообщает в среду региональная прокуратура.

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    По сообщению правоохранителей, 11-летнему ученику 5 класса внезапно стало плохо. Медики бригады скорой помощи констатировали смерть ученика и доставили тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы.

    Уже установлено, что у школьника был диагностирована злокачественная опухоль — феохромоцитома 3 категории.

    Сообщается, что Димитровский отдел Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту гибели ученика. Проведена предварительная правовая квалификация уголовного преступления с пометкой "естественная смерть".

    Ранее сообщалось, что в одном из харьковских спорткомплексов во время игры в футбол умер мужчина.

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