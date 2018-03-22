Союз журналистов заявил о нападении на оператора одесского телеканала

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости. Съемочная группа одесского телеканала "Круг" подверглась нападению со стороны неизвестных во время съемки сюжета о демонтаже киоска, сообщила в четверг пресс-служба Союза журналистов Украины.

Ранее Союз журналистов Украины заявил, что за первые два месяца 2018 года зафиксировано десять случаев применения физического насилия по отношению к журналистам, восемь из них — в феврале.

По данным пресс-службы, инцидент произошел в среду вечером, когда журналист и оператор телеканала "Круг" пытались зафиксировать демонтаж киоска.

"Когда начали записывать на камеру позицию представителя торговой фирмы, которой принадлежит МАФ (киоск), к оператору подбежал "титушка", толкнул его, выхватил камеру и бросил на проезжую часть дороги… Полиция, которая уже была на месте происшествия, совсем не поспешила его догонять", — цитирует пресс-служба пострадавшего сотрудника телеканала.

В Союзе журналистов отметили, что оператору удалось избежать тяжелых травм, однако видеокамера была полностью разбита. Пострадавшие написали заявление в правоохранительные органы.

Напомним, что Национальный союз журналистов Украины с начала 2017 года зафиксировал 85 случаев избиения представителей СМИ, пять из них — в ноябре.