В Киеве Audi протаранила "Газель" с картошкой

Водитель автомобиля Audi, вовремя увидел заграждения, начал тормозить, но его отбросило в автомобиль "Газель", владельцы которого приехали на ярмарку. Виновник ДТП обвиняет полицию и местных властей, которые по его словам "позволяют перекрывать такую ​​стратегическую дорогу".

Сразу после аварии за медицинской помощью обратилась девушка-пассажир Audi, но потом от помощи отказалась, сообщает Киев.Оперативный.

Водитель Audi трезвый, ДТП оформляет патруль полиции.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.