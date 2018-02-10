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    В Киеве Audi протаранила "Газель" с картошкой

    (обновлено: )8201
    В Киеве водитель Audi разбил "Газель", груженую картофелем и яблоками. ДТП произошло на улице Ревуцкого, где проходит продовольственная ярмарка.
    Kyiv Operativ

    Водитель автомобиля Audi, вовремя увидел заграждения, начал тормозить, но его отбросило в автомобиль "Газель", владельцы которого приехали на ярмарку. Виновник ДТП обвиняет полицию и местных властей, которые по его словам "позволяют перекрывать такую ​​стратегическую дорогу".

    Сразу после аварии за медицинской помощью обратилась девушка-пассажир Audi, но потом от помощи отказалась, сообщает Киев.Оперативный

    Водитель Audi трезвый, ДТП оформляет патруль полиции.

    Ранее сообщалось, что в Черновицкой области 25-летний водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по автодороге села Редковцы Новоселицкого района, столкнулся с легковушкой ВАЗ-2106, под управлением 20-летнего местного жителя.

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