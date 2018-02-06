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    Файеры, лозунги и барабан. Школьники бунтуют в Париже

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    Сотни учеников старших классов французских школ вышли во вторник на улицы Парижа в знак несогласия с реформой образовательной системы. Видео выложено на странице Sputnik France в Facebook.
    facebook.com/sputnik.france

    К проведению акции протеста призвали сразу несколько профсоюзов и организаций учащихся, их родителей и педагогов, среди которых Snesup-FSU, UNEF, FNEC FP-FO, FERC CGT, UNL, SGL и другие, пишет РИА Новости.

    Толпа молодежи движется от Люксембургского сада в сторону министерства образования. Участники шествия выкрикивают лозунги, жгут файеры, слышится звук барабана.

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    Недовольство молодежи вызвала реформа образования, которая может быть реализована в 2021 году. Ее положения, в частности, вносят серьезные изменения в процесс выпускных экзаменов в школах.

    Ожидается, что в течение дня акции протеста пройдут и в других французских городах, в том числе в Тулузе, Лионе и Страсбурге.

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