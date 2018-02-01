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    В Париже открылся публичный дом с резиновыми куклами

    (обновлено: )34501
    Сообщается, что посетителю публичного дома предстоит выбрать одну из трех кукол, они отличаются ростом (от 1,45 до 1,61 метра) и внешностью - есть западная, азиатская и латиноамериканская.
    Проституция
    REUTERS

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Первый публичный дом, в котором живых проституток заменили резиновыми куклами, открылся в Париже в конце января.

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    Согласно сайту заведения, оно располагается в XIV округе французской столицы. Точный адрес можно узнать, лишь заказав услугу. Посетителю публичного дома предстоит выбрать одну из трех кукол — Софию, Лили или Ким. Они отличаются ростом (от 1,45 до 1,61 метра) и внешностью — есть западная, азиатская и латиноамериканская. На сайте размещены фотографии кукол, чтобы клиент мог сделать выбор в соответствии с предпочтениями.

    Весной 2016 года во Франции был принят закон, предусматривающий наказание для клиентов проституток. Согласно ему, тот, кто приобретает секс-услуги, рискует быть приговоренным к штрафу в размере 1,5 тысячи евро. В случае, если однажды оштрафованный обратится к проституткам вновь, сумма штрафа может вырасти до 3,5 тысячи евро.

    Ранее в стране действовало законодательство, по которому достигшие 18 лет граждане могли получать и оказывать услуги сексуального характера за плату, но публичные дома находились под запретом с 1946 года. Также было запрещено сутенерство.

    Ранее сообщалось, что полиция Гонконга в ходе крупномасштабного рейда задержала почти 100 женщин, подозреваемых в занятии проституцией, среди них 17 гражданок РФ и две гражданки Украины.

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