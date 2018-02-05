Украинцы уже перешагнули опасную грань недоверия власти - политолог

"Если верить социологии, сейчас Украинская православная церковь сохраняет весомый кредит доверия, даже среди тех, кто не является прихожанином УПЦ. … Церковь, получается, выступает как раздражитель. Может, высокое доверие к Церкви – одна из причин нападок и травли церкви, которые сейчас активизировались и нарастают, подпитываются", – предположил эксперт.

Причины же недоверия к институтам в целом понятны, заявил он.

"Во-первых, глубокий политический кризис, который продолжает углубляться. Во-вторых, развал системы государственного управления, который проявляется уже на всех уровнях без исключения. В том числе сейчас, с польской историей – на уровне участия страны в системе международных отношений", – сказал Рудяков.

По его мнению, общая атмосфера недоверия, с одной стороны, опасна для общества. Но с другой, общество уже перешагнуло через грань, где это опасно: "и мне кажется, поднять доверие к политическим институтам можно только через радикальное обновление и самих институтов, и политической элиты. Чего в ближайшее время ожидать не приходится".

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Директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин сообщил, что специально заглянул в данные серьезных социологических структур и обнаружил, что уровень доверия к институтам украинского института уменьшился.

"Если брать, например, результаты 2011 года, исследования проводила компания TNS. Уровень доверия президенту – 31%, Верховной Раде – 19%, Вооруженным силам – 40%. Год назад исследования проводила группа "Рейтинг". Уровень доверия президенту – 14%, к Верховной Раде – 5%, к ВСУ – 53%. Но мы понимаем, время военное, к тому же разница между 40% и 53% – не такая радикальная. … Действительно, уровень доверия снизился. Связано это, очевидно, с теми процессами, что происходят в обществе. Мы наблюдаем не очень удачные реформы. Но, в принципе, я могу напомнить, что очень похожая ситуация была в конце 90-х годов, когда Кучма планировал идти на второй срок. И тогда уровень доверия к президенту был 11%", – подчеркнул политолог.

Также очень важно, считает он, что в Украине в принципе, по данным серьезной социологии, количество людей, которые не доверяют государству в виде любых абсолютно институтов – около 50%.

"А если проверять доверие к самому государству, то тут тоже будет очень низкий уровень доверия. Вряд ли больше 15-20%. Но это чисто мое рассуждение, у меня нет цифр, подтверждающих это", – отметил Стоякин.