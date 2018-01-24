Теракт в Бенгази: число жертв и раненых стремительно растет

Число погибших в результате теракта в Бенгази в Ливии возросло до 33, еще 71 человек пострадал, сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на источники в силах безопасности.

Ранее сообщалось об 11 погибших и 32 раненых.

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Два заминированных автомобиля с интервалом в 30 минут взорвались рядом с паспортным отделом, около крупнейшей мечети Бенгази в момент, когда верующие выходили после молитвы. Ливийская газета Аль-Марсад сообщила, что в результате теракта погиб руководитель следственного отдела командования ливийской армии Ахмед Аль-Фейтари.