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    Не Олена, а Алена. На Западной Украине меняют имена на русские соответствия

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    (обновлено: )1063220
    Более полутысячи жителей Волынской области решили изменили свои имена в 2017 году на русские соответствия, сообщили в органах регистрации актов гражданского состояния.
    12 канал на youtube

    "Согласно законодательству, изменить собственное имя можно в двух случаях — по собственному желанию и при усыновлении или его отмене. Все, что нужно сделать, — подать заявление в соответствующие органы. К заявлению прилагаются паспорт и свидетельство о рождении. В случае необходимости — свидетельство о браке или расторжении брака, документы о рождении детей", — говорится в сюжете 12 канала.

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    Стоит это, как полбуханки белого хлеба — пять гривен и десять копеек.

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