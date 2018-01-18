Не Олена, а Алена. На Западной Украине меняют имена на русские соответствия

"Согласно законодательству, изменить собственное имя можно в двух случаях — по собственному желанию и при усыновлении или его отмене. Все, что нужно сделать, — подать заявление в соответствующие органы. К заявлению прилагаются паспорт и свидетельство о рождении. В случае необходимости — свидетельство о браке или расторжении брака, документы о рождении детей", — говорится в сюжете 12 канала.

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Стоит это, как полбуханки белого хлеба — пять гривен и десять копеек.