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    В Танзании маленькая собака напугала семейство львов

    (обновлено: )12920
    Небольшая собака в национальном парке Нгоронгоро на севере Танзании напугала льва и львицу, заставив царя зверей убежать.
    Akademi Portal Daily Video Service

    Как сообщает Daily Mail, лев и львица прогуливалась по полю, когда к ним подбежал пес, очевидно, принадлежащий народу масаи, который живет в этих краях.

    Собака начала бесстрашно лаять на львов и бросилась на самца. Лев испугался и отбежал в сторону. А собака гордо убежала домой.

    Ранее сообщалось, что житель российского города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи. По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.

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