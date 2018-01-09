В Танзании маленькая собака напугала семейство львов

Как сообщает Daily Mail, лев и львица прогуливалась по полю, когда к ним подбежал пес, очевидно, принадлежащий народу масаи, который живет в этих краях.

Собака начала бесстрашно лаять на львов и бросилась на самца. Лев испугался и отбежал в сторону. А собака гордо убежала домой.

Ранее сообщалось, что житель российского города Сортавала в Карелии в мороз разделся и полез на лед вытаскивать собаку из полыньи. По словам очевидцев, они звонили в МЧС и просили помочь замерзающему животному, однако никто не приехал.