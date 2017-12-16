Кровь за кровь. Семенченко пригрозил Порошенко "разборками"

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Народный депутат Семен Семенченко пригрозил главе государства Петру Порошенко конфликтом. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook. Канал на Youtube ZIK Не Гудини. Саакашвили рассказал, как освободился от наручников

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"Если с нашими побратимами Анатолием Виногродским, Даниилом Литвиненко, Александром Новиковым в тюрьме что-то случится, то мирные возможности для того, чтобы спокойно ответить в комфортабельных условиях украинской тюрьмы перед обществом будут для Кононенко, Порошенко, Гелетея и других закрыты. И будет просто кровь за кровь", — заявил Семенченко.

Он добавил, что если Порошенко хочет нормального развития событий в стране, он должен остановиться с политическими репрессиями.

Также Семенченко обвинил главу государства в сотрудничестве с "врагом". Кроме того, он не поддержал позицию экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в желании договориться с Порошенко "не растаскивать страну".