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    Кровь за кровь. Семенченко пригрозил Порошенко "разборками"

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    (обновлено: )22181112
    Семен Семенченко заявил, что если Петр Порошенко хочет нормального развития событий в стране, он должен остановиться с политическими репрессиями.
    Видео со страницы Семена Семенченко в Facebook

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Народный депутат Семен Семенченко пригрозил главе государства Петру Порошенко конфликтом. Об этом он заявил в  видеообращении, опубликованном на своей странице в Facebook.

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    "Если с нашими побратимами Анатолием Виногродским, Даниилом Литвиненко, Александром Новиковым в тюрьме что-то случится, то мирные возможности для того, чтобы спокойно ответить в комфортабельных условиях украинской тюрьмы перед обществом будут для Кононенко, Порошенко, Гелетея и других закрыты. И будет просто кровь за кровь", — заявил Семенченко.

    Он добавил, что если Порошенко хочет нормального развития событий в стране, он должен остановиться с политическими репрессиями.

    Также Семенченко обвинил главу государства в сотрудничестве с "врагом". Кроме того, он не поддержал позицию экс-главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили в желании договориться с Порошенко "не растаскивать страну".

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