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    В центре Киева работники ресторана жестоко избили своих же клиентов - СМИ

    (обновлено: )75841
    Как рассказал потерпевший молодой человек, он защищал свою супругу от управляющей пиццерии и ее подчиненных. По его словам, конфликт начала администрация и по непонятной ему причине напали на них внутри заведения.
    В центре Киева работники ресторана жестоко избили своих же клиентов
    informator.ua в youtube

    В Киеве в ночь на 16 декабря в ресторане SoloPizza на улице Крещатик, 12 сотрудники заведения избили своих же клиентов, сообщает "Информатор".

    Как уточняется, конфликт произошел около 03:10, когда в заведение пришли молодая пара с еще одной девушкой. Под конец отдыха они поругались с директором заведения.

    "Управляющая начала на них кричать и обзывать, после чего с помощью официантов компанию молодых людей выбросили из заведения. На этом сотрудники общепита не остановились, а продолжили избивать двух девушек и парня прямо на улице Крещатик", — пишет издание.

    Информатор
    В центре Киева работники ресторана жестоко избили своих же клиентов

    Свидетелями драки стали стоявшие неподалеку таксисты, которые сняли на видео процесс избиения и вызвали полицию, пишет издание. После звонка правоохранителям, сотрудники заведения закрылись в ресторане.

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    Видео драки можно посмотреть здесь. Внимание! Содержит сцены насилия и нецензурную лексику.

    Как рассказал потерпевший молодой человек, он защищал свою супругу от управляющей пиццерии и ее подчиненных. По его словам, конфликт начала администрация и по непонятной ему причине напали на них внутри заведения. Парень подчеркнул, что по счету они расплатились.

    У обоих супругов видны следы побоев на лицах. Парень также жаловался на боль в области грудной клетки, а его жена на почки.

    На место прибыли медики для оказания помощи и патрульные для фиксации правонарушения. Работники Solo Pizza так и не вышли для дачи пояснений, добавили в издании.

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    Ранее сообщалось, что у пиццерии Domino's Pizza на ул. Васильковской в Киеве произошла драка со стрельбой.

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