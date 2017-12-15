Заммэра избил депутата на сессии горсовета в Жмеринка

КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. В четверг, 14 декабря, первый зампред горсовета Жмеринки Александр Фурман ударил депутата от партии "УКРОП" Ольгу Пащук, сообщает "ТСН".

Инцидент произошел на лестнице мэрии, сразу после очередной сессии горсовета. В результате избиения Пащук получила сотрясение мозга, ушиб позвоночника и перелом руки.

Конфликт начался во время сессии, когда депутаты рассматривали вопрос о повышении надбавки и премии городскому голове Анатолию Кушниру. Большинство депутатов, включительно с самим мэром, поддержали соответствующее решение.

В то же время руководитель юридического департамента горсовета отметила, что принятое решение имеет признаки конфликта интересов со стороны Анатолия Кушнира, поэтому может расцениваться как коррупционное правонарушение.

Член секретариата сессии заявил об ошибке счетной комиссии во время подсчета голосов и попросил поставить вопрос на голосование повторно. Депутаты-оппозиционеры, включая Ольгу Пащук, попросили объяснить суть "ошибки" и обосновать причины ее допущения, однако получили отказ. Вопрос поставили на рассмотрение повторно, и большинство проголосовали "за".

По завершении сессии Ольга Пащук настояла на получении от секретаря сессии Ирины Попик копии протокола. Однако последняя проигнорировала эту просьбу и ушла из зала заседания. После этого представительница "УКРОПа" заявила о намерении пойти в полицию и написать заявление об исчезновении секретаря сессии.

На выходе из городского совета женщину догнал первый заместитель городского головы Жмеринки Александр Фурман и ударил в лицо. Из-за этого Ольга Пащук упала на пол. На место инцидента однопартийцы вызвали скорую и полицию. Сейчас пострадавшая находится в местной больнице в отделении травматологии.

Ранее в центре Киева возле станции метро "Хрещатик" избили журналиста Руслана Коцабу. Нападение совершил член организации "Правый сектор" Алексей Бык.